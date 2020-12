EU in Združeno kraljestvo le dosegla dogovor o prihodnjih odnosih

pripravili Blaž Mohorčič, Vesna Rojko in Mihael Šuštaršič

London/Bruselj, 24. decembra - Evropska unija in Združeno kraljestvo sta danes po desetih mesecih pogajanj in tik pred zdajci vendarle dosegla dogovor o prihodnjih odnosih po brexitu. Zadovoljstvo nad dosežkom so izrazili na obeh straneh Rokavskega preliva. Dogovor je pozdravila tudi Slovenija.