Biden zagotovil, da bo koronavirus njegova prva, druga in tretja prioriteta

Wilmington, 24. decembra - Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je v telefonskem pogovoru pogovoru z novinarji zagotovil, da bo po prevzemu oblasti zanj boj proti pandemiji koronavirusa prva, druga in tretja prioriteta. Američane bo prosil, naj nosijo maske, to pa bo zahteval tam, kjer lahko. Javne uradnike, kot so guvernerji, pa bo prosil, naj bodo vzor drugim.