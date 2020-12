Slovenija danes pričakuje prvo pošiljko cepiva proti covidu-19

Ljubljana, 26. decembra - V Slovenijo bo danes prispela prva pošiljka cepiv proti covidu-19 ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. Cepljenje z 9750 odmerki se bo predvidoma začelo v nedeljo. Do konca leta naj bi Slovenija sicer dobila še 6825 odmerkov. Prvi bodo cepljenji stanovalci domov za starejše in tam zaposleni ter najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci.