Poslanca Perič in Simonovič opozorila na pritiske in dogodke prijavila policiji

Ljubljana/Izola, 24. decembra - Poslanca SMC in DeSUS Gregor Perič in Branko Simonovič opozarjata na pritiske ob poskusih oblikovanja nove vlade. Potem ko se je sprva ob Peričevem domu pojavil plakat z napisom Heroj ali izdajalec?, so bili danes v Izoli plakati z enakim sporočilom še s fotografijo Simonoviča in poslanca Feliceja Žiže. Simonovič in Perič sta to prijavila policiji.