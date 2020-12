Newyorške borze uvodoma v zelenem, evropske sklenile neenotno

New York/London/Frankfurt/Pariz, 24. decembra - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja, ki bo zaradi petkovega praznika skrajšano, dvignili nad izhodišča. Evropske borze, ki so bile danes odprte, so prav tako večinoma skrajšani delovni čas medtem že sklenile; indeksi so se obarvali neenotno.