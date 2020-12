Iz CD prek spleta v živo Bakalina Velika

Ljubljana, 25. decembra - Iz Gallusove dvorane Cankarjevega doma (CD) bo drevi v živo prek spleta nastopila zasedba Bakalina Velika. Po napovedih organizatorjev bo obogatila praznični večer s pustolovščino, ki bo popeljala od skritih kotičkov starodavnih jam in tolminskih vršacev do eklektičnih zvokov in domišljenih intimnih zgodb. Koncert bo napovedal ploščo Prvi krajec.