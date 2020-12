Na dražbi tudi pismo Martina Luthra Kinga ml.

Boston, 27. decembra - Avkcijska hiša RR Auction je dala na spletno dražbo pisma voditeljev in aktivistov, ki so pripomogli k pozitivnim spremembam v družbi. Med vrhunci izpostavljajo pismi enega najvplivnejših aktivistov ameriške zgodovine Fredericka Douglassa ter ameriškega baptističnega duhovnika in borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga ml.