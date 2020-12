Za leto 2023 napovedana predzgodba Pobesnelega Maxa in muzikal Barva škrlata

Los Angeles, 28. decembra - Pri produkcijski hiši Warner Bros so napovedali, da bodo leta 2023 v kinematografe prišli predzgodba uspešnice Pobesenli Max: Cesta besa (2015) z naslovom Furiosa, muzikal po s Pulitzerjem nagrajenem romanu Barva škrlata, ki ima že istoimensko filmsko priredbo, in družinski film Coyote vs. Acme, navaja ameriška filmska revija Variety.