V Gorjah oživljajo arheološko najdišče Poglejska cerkev

Gorje, 25. decembra - Turistično društvo Gorje je letos uredilo nov dostop do Poglejske cerkve in v sodelovanju s kulturnim društvom v njej postavilo tudi jaslice. Tako si želijo v Gorjah Poglejsko cerkev, ki je dejansko jama, poseljena že v času ledene dobe, postaviti na zemljevid turističnih zanimivosti občine in jo urediti kot prizorišče prireditev.