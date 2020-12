Na PZS vse, ki se bodo odpravili v zasnežene gore, pozivajo k odgovornosti

Ljubljana, 24. decembra - Na Planinski zvezi Slovenije vse, ki se bodo med prazniki odpravili v hribe in gore, opozarjajo, naj se obnašajo odgovorno, tako z vidika varnosti kot z vidika ukrepov za zajezitev koronavirusa. Hkrati naj bodo pripravljeni na nižje temperature, krajši dan, zaprte koče in druge posebnosti. Za planince so pripravili tudi videoizobraževanja.