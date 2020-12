V Kranju sprejet prostorski načrt za ureditev območja Labor

Kranj, 24. decembra - Kranjski mestni svet je na sredini seji sprejel občinski podrobni prostorski načrt za industrijsko območje Labore, ki je usklajen z razvojnimi načrti investitorjev na tem območju in vključuje novo prometno ureditev. Svetniki so potrdili tudi imenovanje Klemena Malovrha za novega direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj.