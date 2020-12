Znani so najboljši slovenski triatlonci in triatlonke

Ljubljana, 25. decembra - Najboljše v letu 2020 so izbrali tudi na Triatlonski zvezi Slovenije. V kategoriji mlajših članic in članov sta bila najuspešnejša Tjaša Vrtačič in Klemen Bojanc, v kategoriji mladink in mladincev pa Neža Pogačar in Jakob Medved. Najboljši veteran za leto 2020 je postal Bojan Trojar.