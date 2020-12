Delavci v Iskrinem obratu v Semiču ustavili delo

Semič, 24. decembra - Med 100 in 150 proizvodnih delavcev v Iskrini poslovni enoti v Semiču je danes zjutraj ustavila delo. V začetku tedna so namreč izvedeli, da bodo za razliko od ostalih poslovnih enot prejeli le 50 evrov bruto božičnice, zato pričakujejo izenačitev z ostalimi delavci, je povedal sindikalist Matija Skala. Okoli 13. ure so delavci odšli domov.