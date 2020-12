Pri 19-letnem Mariborčanu našli droge in orožje

Maribor, 24. decembra - Mariborski in lenarški policisti so skupaj s policisti vodnikov službenih psov in konjenikov na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika mariborskega okrožnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 19-letniku iz Maribora. Pri njem so zasegli več vrst droge, pripomočkov v zvezi z njimi, gotovino in celo hladno orožje.