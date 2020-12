Spokornica Magdalena izpod rok Leonardovega vajenca prodana za 1,7 milijona evrov

Pariz, 24. decembra - Francoska dražbena hiša Artcurial je pred kratkim za 1,7 milijona evrov prodala sliko Spokornice Magdalene, ki jo je naslikal vajenec Leonarda da Vincija in njegov verjetni ljubimec Salai, s pravim imenom Gian Giacomo Caprotti. To je rekordni znesek za delo umetnika, ki je z da Vincijem sodeloval 25 let, navaja portal Art Daily.