HSE pozdravlja strategijo izstopa iz premoga

Ljubljana, 24. decembra - Holding Slovenske elektrarne (HSE) je ob objavi osnutka okoljskega poročila za nacionalno strategijo izstopa iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij "pozdravil racionalen pristop stroke". Ta po njihovem temelji na zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo in pozitivnem prispevku k podnebni nevtralnosti do leta 2050.