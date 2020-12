V pomurskih domovih za starejše se je število okužb precej zmanjšalo

Murska Sobota, 24. decembra - V pomurskih domovih za starejše se je število okužb z novim koronavirusom precej zmanjšalo, v Kuzmi in Beltincih ni okuženih, prav tako ne v enotah rakičanskega doma v Murski Soboti in pri Svetem Juriju. V matični enoti v Rakičanu je okuženih 19 stanovalcev, v Ljutomeru jih je v rdeči coni devet, 11 novih okužb pa so v sredo potrdili v Radencih.