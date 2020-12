Članice EU bodo dobile prvo cepivo proti covidu-19

Ljubljana, 26. decembra - Vse države članice Evropske unije, tudi Slovenija, bodo do danes po napovedih prejele prvo cepivo proti covidu-19. V prvih pošiljkah bo za vsako državo enaka količina cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha, to je 9750 odmerkov, v veliki večini članic unije pa se bo cepljenje začelo v nedeljo.