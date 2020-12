V sredo potrdili 2040 okužb z novim koronavirusom, umrlo 25 covidnih bolnikov

Ljubljana, 24. decembra - V sredo so v Sloveniji opravili 14.098 testov in odkrili 2040 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 14,5 odstotka oz. 5,6 odstotnih točk manj kot v torek, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1189 bolnikov s covidom-19, od teh jih je 210 potrebovalo intenzivno nego. Domov so odpustili 120 oseb, 25 jih je umrlo.