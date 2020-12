Gorjanski svetniki proti načrtovanemu oživljanju Zatrnika

Gorje, 24. decembra - Gorjanski občinski svetniki so na sredini seji zavrnili obstoj javnega interesa za oživitev žičniških naprave na Zatrniku in s tem pokazali nasprotovanje ponovnemu zagonu in razvoju gorskega centra. Kot je zagotovil direktor RTC Zatrnik Aleš Zalar, to ne bo ustavilo njihovih prizadevanj za oživitev smučišča.