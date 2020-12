Ekipe za cepljenje proti covidu-19 v domovih za starejše oblikovali zdravstveni domovi

Ljubljana, 24. decembra - Slovenija bo v soboto prejela 9750 odmerkov cepiva proti covidu-19. Z njimi bodo v nedeljo cepili stanovalce domov za starejše, ki covida-19 še niso preboleli in so v cepljenje privolili. Ekipe za cepljenje so oblikovali zdravstveni domovi oz. koncesionarji, ki izvajajo zdravstvene storitve v domovih in imajo izkušnje z izvajanjem cepljenja.