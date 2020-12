Pogrešana 47-letnica iz Miren-Kostanjevice se je živa in zdrava vrnila domov

Nova Gorica, 24. decembra - Po sredini iskalni akciji 47-letne ženske iz Miren-Kostanjevice, ki je odšla na trim stezo proti Bilijenskim gričem in so jo svojci pogrešali od srede zvečer, se je pogrešana danes zjutraj domov vrnila živa in zdrava, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Pogrešano so v sredo do poznih nočnih ur iskali policisti in reševalci.