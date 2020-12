Hollywoodski studii MGM naprodaj za pet milijard dolarjev

Los Angeles, 25. decembra - Hollywoodski studii MGM, ki stojijo za franšizama James Bond in Rocky, so naprodaj za približno pet milijard dolarjev. V zadnjih letih je vodstvo studiev že večkrat razmišljajo o prodaji, nazadnje januarja, ko so tudi že potekali pogovori s ponudnikoma pretočnih vsebin Netflix in Apple, a se niso zedinili glede cene.