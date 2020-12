Otroci namesto pokanja petard risali ognjemet

Koper, 24. decembra - Na koprski policijski upravi so se s ciljem ozaveščanja predvsem mlajše populacije o nevarnostih uporabe pirotehnike in glede na stanje v državi, povezano z epidemijo covida-19, odločili za pripravo natečaja, s katerim so pozvali širšo javnost k risanju risbic pod geslom Bodi zvezda, ne meči petard - letos si ognjemet lahko narišemo!