SŽ v nakup kartomatov

Ljubljana, 24. decembra - Slovenske železnice (SŽ) so na spletnem portalu javnih naročil objavile razpis za postavitev najmanj 120 samostojnih prodajnih mest - t. i. kartomatov - na najmanj 106 železniških postajah in postajališčih. Naročilo predvideva napredne kartomate z zaslonom na dotik, kamero ter bralnikoma kod QR in osebnih dokumentov, navaja Uporabna stran.