Agencija za varnost prometa ob odprtju občinskih meja svetuje previdnost na cesti

Ljubljana, 24. decembra - Agencija za varnost prometa je pred današnjim začasnim odprtjem občinskih in regijskih meja po vsej državi, ki veljajo od 12. ure do petka do 20. ure, ljudi pozvala, da pred odhodom na pot spremljajo razmere na cestah. Za danes in v petek so namreč napovedane spremenljive vremenske razmere, možno je tudi sneženje.