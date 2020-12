Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 24. decembra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili rahlo nad izhodišča. Analitiki rast pripisujejo pričakovanjem, da bosta Velika Britanija in EU uspeli pravočasno skleniti dogovor o trgovinskih odnosih po brexitu. Nekatere borze so pred božičem sicer že zaprte, na ostalih pa bo trgovanje večinoma skrajšano.