Vlada s prepovedjo obratovanja naprav presenetila žičničarje

Ljubljana/Bovec/Golte, 24. decembra - Prepoved obratovanja žičniških naprav v Sloveniji za čas do novega leta je povzročila kar nekaj zmede med žičničarji. Nekatera smučišča so danes še zagnala naprave, druga so jih takoj ustavila. Na Veliki planini bodo v petek organizirali evakuacijsko vožnjo za lastnike koč, ki bi se želeli vrniti v dolino.