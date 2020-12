Kitajska v protimonopolno preiskavo Alibabe

Peking, 24. decembra - Kitajske oblasti so sprožile protimonopolno preiskavo spletnega trgovskega velikana Alibaba, pregledale pa bodo tudi poslovanje njegove podružnice Ant Group, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za dodaten pritisk na eno najvplivnejših kitajskih podjetij in novo potrditev, da so oblasti pripravljene omejiti njegov vpliv, pravijo analitiki.