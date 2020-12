Občina Krško objavila razpis za najem oskrbovanih stanovanj

Krško, 25. decembra - Občina Krško je v sredo objavila razpis za najem oskrbovanih stanovanj na Leskovški cesti, ki bodo vseljiva predvidoma februarja prihodnje leto. Mesečna najemnina bo okvirno znašala 230 evrov za dvosobno ter med 170 in 210 za enosobno stanovanje. Prijave sprejemajo do 22. januarja do 13. ure, so sporočili s krške občine.