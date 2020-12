Dončić: Sprejemal sem napačne odločitve

New York, 24. decembra - Ponoči so v bogatem programu nove sezone severnoameriške košarkarske lige NBA nastopila vsa tri moštva s slovenskim pridihom in vsa tri doživela poraze. Najbolj viden je bil učinek Luke Dončića z 32 točkami, osmimi skoki in petimi podajami v dresu Dallasa, ekipa iz Teksasa pa je izgubila proti Phoenixu s 102:106.