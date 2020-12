Množično testiranje s hitrimi testi ponovno v več krajih po Sloveniji

STA objavlja seznam lokacij in napovedanih terminov testiranj s hitrimi testi.

Ljubljana - na Kongresnem trgu danes od 8. do 17. ure, v Vilharjevem podhodu od 10. do 15. ure.

Maribor - pri dvorani Tabor (tudi drive-in način) danes od 8. do 15. ure.

Celje - v dvorani Golovec danes od 9. do 15. ure.

Novo mesto - v avli Kulturnega centra Janeza Trdine danes od 9. do 15. ure.

Nova Gorica - na Kidričevi cesti 7 (drive-in oblika) danes od 9. do 15. ure.

Murska Sobota - v drevoredu Martina Luthra danes od 9. do 13. ure.

Velenje - na Titovem trgu danes od 9. do 15. ure.

Ptuj - na parkirišču pred zdravstvenim domom danes od 9. do 17. ure.

Kranj - na Slovenskem trgu danes od 9. do 15. ure ter 28., 29., 30. in 31. decembra od 9. do 17. ure.

Lenart - na covid točki pred zdravstvenim domom danes od 8. do 15. ure, na mobilni enoti v središču Lenarta od 8. do 10. ure.

Sevnica - v zdravstvenem domu danes od 9. do 15. ure.

Kostanjevica - v zdravstvenem domu danes od 9. do 15. ure.

Brežice - v zdravstvenem domu danes od 9. do 15. ure ter v avli Športne dvorane Brežice danes od 9. do 15. ure in 28. decembra od 9. do 17. ure.*

Krško - v zdravstvenem domu danes od 9. do 15. ure.

Kidričevo - v zdravstvenem domu danes od 9. do 15. ure.

Ruše - v zdravstvenem domu danes od 9. do 15. ure.

Sveti Jurij ob Ščavnici - v kulturnem in upravnem središču danes od 9. do 15. ure.

Videm - v Športnem objektu Videm danes od 9. do 15. ure.

Rače - v Gradu Rače danes od 9. do 15. ure ter v gasilskem domu danes od 9. do 15. ure.**

Pesnica - v kulturni dvorani danes od 9. do 15. ure.

Šentilj - v kulturnem domu danes od 9. do 15. ure.

Slovenska Bistrica - na parkirišču pri telovadnici na Partizanski ulici 35 (drive-in način) danes od 9. ure do 15. ure ter 4. in 5. januarja od 8. do 17. ure.

Sladki Vrh - v večnamenski zgradbi za društvene dejavnosti danes od 9. do 15. ure.**

Slovenj Gradec - v športni dvorani 26. decembra od 9. do 17. ure.

Koper - na parkirišču nogometnega stadiona (drive-in način) 28. in 29. decembra od 9. do 17. ure.

Občanke in občani, ki se želijo testirati, morajo s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati.

Vir: ministrstvo za zdravje, *Občina Brežice, **Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, sta.si/qEyjg9