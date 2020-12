Pogačar, Roglič, Dončić, Dragić, Gajser in še kdo premagali koronsko krizo

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 30. decembra - Športno leto 2020 je imelo v Sloveniji dva izrazita pola. Na eni strani je bila koronska kriza, ki je grozila, da bo ustavila in uničila vse športno dogajanje. Na drugi so bili slovenski športni junaki, ki so se z velikimi uspehi uprli novi koronski realnosti in poskrbeli, da bo leto 2020 v spominu ostalo predvsem po lepem.