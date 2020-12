Sponzorji podaljšali pogodbe za olimpijske igre v Tokiu

Tokio, 24. decembra - Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu, ki so bile zaradi novega koronavirusa prestavljene na leto 2021, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes potrdili, da so s sponzorji dosegli osnovni dogovor o podaljšanju pogodb za leto dni, s čimer so igram, ki so se zaradi prestavitve tudi zelo podražile, zagotovili potrebna sredstva.