V programu Dora letos preventivno mamografijo opravilo skoraj 100.000 žensk

Ljubljana, 24. decembra - V državnem presejalnem programu za raka dojk Dora so uspeli nadoknaditi skoraj vse odpovedi slikanj zaradi spomladanske dva meseca in pol dolge prekinitve izvajanja presejalnih programov zaradi prvega vala epidemije covida-19. Z dodatnimi termini so slikali 99.671 žensk, kar je primerljivo z lanskim obsegom, so sporočili z onkološkega inštituta.