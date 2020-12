Cene nafte ob padcu zalog navzgor

Singapur, 24. decembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju drugi dan zapored zvišale. Obseg trgovanja je bil prazničnemu času skromen, cene pa so potiskala navzgor pričakovanja, da se bo ob zmanjšanju zalog surove nafte v ZDA povpraševanje povečalo. Vlagatelji so pozorni tudi na pogajanja o odnosih med EU in Veliko Britanijo po brexitu.