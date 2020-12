EU sredstva za namestitve oseb z motnjami v razvoju v Škocjanu in Kočevju

Ljubljana, 24. decembra - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori ureditvi dveh nastanitvenih enot za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju v Kočevju in Škocjanu. Za projekt v skupni vrednosti 1,06 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 280.000 evrov, so sporočili iz omenjene službe.