Združenje novinarjev in publicistov podelilo častna priznanja Boruta Meška

Ljubljana, 24. decembra - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) je podelilo letošnja častna priznanja Boruta Meška. Letošnji prejemniki so Janko Maček, Jurij Paljk in Luka Svetina. Zaradi epidemioloških razmer letos niso pripravili javne podelitve priznanja, ampak bodo priznanja prejemnikom poslali po pošti, so sporočili iz ZNP.