V ZDA nameravajo do januarja razdeliti 20 milijonov odmerkov cepiva proti koronavirusu

Washington, 24. decembra - Predstavniki Bele hiše so v sredo sporočili, da nameravajo do začetka januarja v okviru operacije Hitreje od svetlobe po ZDA razdeliti 20 milijonov odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu. Do srede so jih razdelili 9,5 milijonov, doslej pa se je cepilo okrog milijon ljudi.