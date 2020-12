Dragić najboljši strelec ob zmagi v Milanu

Ljubljana, 23. decembra - Slovenski košarkar Zoran Dragić je bil prvo ime tekme med Armanijem Milanom in Baskonio. Prav Dragić je bil s 16 točkami najboljši strelec Špancev, ki so v gosteh zmagali s 84:79. Slovenec je v dobre pol ure v statistiko ob sedmi zmagi Baskonie vpisal še dva skoka in podajo.