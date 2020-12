Ob napredku v pogajanjih o brexitu dogovor možen še danes

Bruselj, 23. decembra - V pogajanjih o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvoma se kaže napredek, tako da bi lahko strani dogovor dosegli še danes, so že popoldne poročali britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Zvečer je po neuradnih informacijah prišlo do dodatnega napredka, britanska stran pa naj bi močno popustila pri ribištvu.