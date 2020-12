Real Madrid po težki zmagi nad Granado spet izenačen z Atleticom

Madrid, 23. decembra - Nogometaši Real Madrida na domači tekmi proti Granadi niso blesteli, toda odpor tekmecev so vendarle strli. Z goloma Casemira v 57. minuti in Karima Benzemaja v četrti minuti sodniškega podaljška so zmagali z 2:0 in se spet izenačili z mestnim tekmecem Atleticom na prvem mestu prvenstvene razpredelnice.