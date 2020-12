Janša pred dnevom samostojnosti in enotnosti: Praznovali bomo ločeni, vendar povezani

Ljubljana, 23. decembra - Premier Janez Janša je v slavnostnem nagovoru pred dnevom samostojnosti in enotnosti izpostavil, da je bila odločitev na plebiscitu pred 30 leti pravilna in ekonomsko utemeljena. Kljub neobičajnim razmeram in utrujenosti od spopada z epidemijo je pozval, naj si prazničnega vzdušja ne pustimo vzeti: "Praznovali bomo ločeni, vendar povezani."