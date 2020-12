Ljubljana, 23. decembra - Nogometaši Milana so tudi po 14. krogu italijanske lige na vrhu lestvice. Tokrat so s 3:2 premagali Lazio. Inter je z 2:1 v gosteh ugnal Verono in je drugi s točko zaostanka. Atalanta je igrala 2:2 v Bologni, Genoa pa je zmagala z 2:1 pri Spezii.