Kovšca: Čas je za enotnost, ne za politična prerekanja in kravje kupčije

Ljubljana, 23. decembra - Kriza, ki jo je prinesla epidemija covida-19, je lahko priložnost, da prikličemo enotnost in povezanost, kot smo jo pred 30 leti, je v poslanici ob obletnici plebiscita zapisal predsednik DS Alojz Kovšca. "Bodimo potrpežljivi, strpni, solidarni in odgovorni. Če kdaj, zdaj ni čas za politična prerekanja in kravje kupčije," je poudaril.