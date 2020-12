NIJZ pred prazniki pripravil nasvete za varno druženje

Ljubljana, 24. decembra - Ob praznikih je običajno sproščeno druženje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so prebivalce pozvali, naj letošnje praznike preživijo drugače ter zaščitijo sebe in tiste, ki jih imajo najraje. Da bi preprečili morebitno okužbo med prazničnim druženjem, so izpostavili nekaj najpomembnejših priporočil.

Prebivalcem svetujejo, naj se za obiske odločijo le če so zdravi in brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. Na obiske naj ne hodijo tisti, ki jim je odrejena karantena ali izolacija. Na obiske naj ne odidejo tudi tisti, pri katerih obstaja možnost okužbe. "Raje ostanite doma in se drugače povežite z bližnjimi," so zapisali na spletni strani.

Priporočajo, naj se prebivalci za obisk starejših in ranljivih raje ne odločijo, če se zadnjih 10 dni niso uspeli osamiti ter so imeli več stikov. Tudi tistim, ki so bili na testu negativni ali pa so okužbo že preboleli, svetujejo, naj upoštevajo vse zaščitne ukrepe.

Na obisku naj bo hkrati čim manj ljudi, obiski pa naj bodo čim krajši. Prebivalcem priporočajo, naj se izognejo objemanju, poljubljanju in dotikanju. Takoj po prihodu pa si naj temeljito umijejo roke. Med obiskom naj upoštevajo priporočeno medosebno razdaljo.

Obiski naj, če le obstaja možnost, potekajo na prostem. Tudi na prostem je treba vzdrževati medosebno razdaljo. Na NIJZ svetujejo, da naj bo med osebami vsaj meter in pol ali dva metra. Če pa se bodo prebivalci družili v zaprtih prostorih, naj prostore temeljito in pogosto zračijo, tudi za ceno toplotnega ugodja.

Svetujejo tudi dosledno uporabo maske. Priporočajo, da jo prebivalci snamejo le med uživanjem hrane. Masko naj nosi tudi tisti, ki pripravlja hrano in mizo za goste. Ob tem so opozorili tudi na redno umivanje rok.

Za starejše in ranljive ob obisku priporočajo zaščitno masko FFP2. Nosijo naj jo ves čas obiska, zato naj med obiskom ne uživajo hrane in pijače, so zapisali.

Ker so domače jedilne mize običajno premajhne, da bi na priporočeni razdalji hkrati sedelo več ljudi, naj osebe uživajo hrano v zamikih, priporočajo na NIJZ. Za mizo naj bo hkrati le toliko ljudi, da bodo vsi lahko sedeli vsaj meter in pol narazen. Kot drugo možnost svetujejo, da naj najprej pojedo člani enega gospodinjstva, nato pa člani drugega. Med takšnimi obroki je treba prostor dobro prezračiti.

Opozorili so tudi, naj si ljudje ne izmenjujejo jedilnega pribora, naj ne jedo iz iste sklede ali krožnika in naj skupno postrežene jedi zajemajo le z za to namenjenim priborom.

"Najlepše darilo za letošnje praznike je, da druge in sebe obvarujemo pred okužbo," so še poudarili.