Čeh in Maruša Mišmaš Zrimšek atleta leta 2020

Ljubljana, 23. decembra - Kristjan Čeh in Maruša Mišmaš Zrimšek sta bila na virtualni prireditvi Atletske zveze Slovenije (AZS) razglašena za najboljša slovenska atleta leta 2020. Čeh, zmagal je med člani in člani do 23 let, je v tradicionalni anketi AZS dobil 377 točk, Mišmaš Zrimškova pa 314. Nagradi sta dobila tudi njuna trenerja, Gorazd Rajher oz. Tevž Korent.