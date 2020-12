Evropske borze višje zaradi upanja na dogovor med Veliko Britanijo in EU

London/Frankfurt/Pariz, 23. decembra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so se danes zvišali. Vlagatelje so spodbudila poročila, da naj bi bili Velika Britanija in EU blizu dogovora o odnosih bo brexitu. Nafta se je podražila, potem ko je v začetku tedna zaradi odkritja novega seva koronavirusa beležila velike padce.