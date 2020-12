Nadškof Zore pri maši za domovino pozval k razmisleku o odnosu do domovine

Ljubljana, 23. decembra - Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je ob 30. obletnici plebiscita daroval mašo za domovino, ki so jo zaradi omejitvenih ukrepov prenašali na Youtube kanalu nadškofije. Med drugim je pozval k razmisleku k odnosu do domovine in opozoril, da se včasih zdi, da bi ji bili pripravljeni celo škodovati, če je ne moremo imeti pod svojo oblastjo.