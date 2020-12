Vlada podaljšala nekatere ukrepe na področju prestajanja zaporne kazni

Ljubljana, 23. decembra - Vlada je na današnji seji podaljšala tudi nekatere ukrepe s področja prestajanja zaporne kazni. Do konca marca so med drugim podaljšali tudi ukrepe, ki omogočajo premeščanje zapornikov, prekinitve prestajanja zaporne kazni in predčasnega odpusta. Podaljšali pa so tudi ukrep o neteku rokov za opravo dela v splošno korist, so sporočili po seji.